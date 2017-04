ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (11.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Mit einem beeindruckenden Wachstum in Nordamerika sei der Jahresauftakt für Givaudan spektakulär verlaufen und verdeutliche das Potenzial des Unternehmens. Nach Einschätzung des Analysten habe Givaudan in den letzten Monaten erhebliche Marktanteile hinzugewonnen. Es bleibe abzuwarten, wie stark die Preisgestaltung zu dem bereinigten Wachstum von 3,5% beigetragen habe. Spicetec und Activ hätten sich erwartungsgemäß entwickelt und würden Synergiepotenzial bieten.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde bei CHF 1.900 gesehen. (Analyse vom 11.04.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.759,482 EUR +3,81% (11.04.2017, 12:34)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.757,00 CHF -1,24% (01.02.2017, 11:29)