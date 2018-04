Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.819 EUR +0,08% (11.04.2018, 09:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

CHF 2.158,00 +0,09% (11.04.2018, 09:39)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (11.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Das organische Wachstum habe in Q1/2018 leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen. Daher habe der Analyst seine Annahmen für die kommenden Quartale sowohl bei den Divisionen wie den Märkten erhöht, was sich auch auf das Margenniveau auswirke. Gleichzeitig berücksichtige er in seiner Prognose bis Ende Jahr die aktuellen Wechselkurse. Insgesamt würden sich die Anpassungen leicht positiv auf seine Schätzwerte auswirken.Auf Basis seiner aktualisierten Annahmen bez. Marktprämie erhalte der Analyst einen neuen Fair Value von knapp über CHF 2.400 (statt über CHF 2.500). Alle übrigen Hauptannahmen des Finanzmodells würden unverändert gültig bleiben.Als nächsten Kursimpuls sehe man die H1/2018-Zahlen am 19. Juli: belastet durch BASF-Unfall in Citral (Einmaleffekt) sowie gestiegene Rohstoffpreise.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie und senkt das Kursziel von CHF 2.500 auf CHF 2.400. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Givaudan-Aktie: