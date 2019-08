XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (01.08.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Tyler Van Buren von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Tyler Van Buren vom Investmenthaus Piper Jaffray in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Gilead Sciences Inc. habe gute Quartalszahlen abgeliefert und den Ausblick zu den Produktumsätzen im Gesamtjahr angehoben.Die Markteinführung von Biktarvy verlaufe weiterhin beeindruckend. Allerdings müssten damit Rückgänge bei anderen antiviralen Produkten ausgeglichen werden.Die Umsatzstabilität von Gilead Sciences sei aber beruhigend. Kurzfristige Verbesserungen wären wünschenswert. filgotinib könnte aber diesbezüglich Möglichkeiten bieten, so der Analyst Tyler Van Buren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: