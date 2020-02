Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (28.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gilead stehe derzeit vor allem wegen des Coronavirus im Fokus. Denn mit Remdesivir habe die Biotech-Gesellschaft einen Hoffnungsträger im Kampf gegen das Virus in der Pipeline. Nachbörslich habe der Name Gilead erneut für Schlagzeilen gesorgt, allerdings in Sachen Übernahme. Offenbar plane das Unternehmen einen Deal mit Forty Seven.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" sei Gilead mit einem Übernahmeangebot an den Krebsspezialisten Forty Seven herangetreten. Dem Bericht zufolge würden die Parteien verschiedene Optionen einschließlich einer Partnerschaft diskutieren. Zudem habe Forty Seven auch Interesse von anderen potenziellen Käufern erhalten.Bei Forty Seven drehe sich in der Pipeline alles um Magrolimab, einem gegen CD47 gerichteter Antikörper. Die Krebsforschung setze große Hoffnungen in die Entwicklung solcher Antikörper. Nach dem "Bloomberg"-Artikel sei die Forty-Seven-Aktie über 30 Prozent nach oben geschossen. Auch die wesentlich kleinere Trillium Therapeutics, die einen ähnlichen Wirkstoffkandidaten in der Pipeline habe, profitiere vom potenziellen Gilead-Vorstoß.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: