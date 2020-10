Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

54,40 EUR +5,94% (23.10.2020, 10:29)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

54,79 EUR +8,45% (23.10.2020, 10:13)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,67 USD +0,76% (22.10.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (23.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde habe das Medikament Remdesivir (Handelsname Veklury) zur Behandlung von Covid-19-Erkankungen zugelassen. Das gehe aus einer am Donnerstag veröffentlichtem Mitteilung hervor. Bislang habe das Mittel von Gilead Sciences dort eine Notfallzulassung.Den Angaben der FDA zufolge könne Remdesivir die Dauer der durch die Infektion mit dem Coronavirus hervorgerufenen Erkrankung verkürzen. Dies sei hinreichend nachgewiesen. In Europa habe das Mittel im Juli als erstes Medikament eine Zulassung unter Auflagen zur spezifischen Behandlung von bestimmten Covid-19-Patienten erhalten.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe vergangene Woche jedoch mitgeteilt, dass mehrere in weltweiten Testreihen überprüfte, potenzielle Corona-Medikamente wenig oder keinen Nutzen gezeigt hätten. Darunter sei auch Remdesivir gewesen. Die Daten der von der WHO koordinierten Solidaritätsstudie seien allerdings noch in keinem begutachteten Fachjournal erschienen und von Wissenschaftlern geprüft worden.Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben - es gibt derzeit klar attraktivere Investmentchancen im Pharma- und Biotech-Sektor, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: