Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 65,73 +1,31% (21.11.2019, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (22.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) charttechnisch unter die Lupe.Das gesamte Jahr 2019 schwanke die Gilead Sciences-Aktie in einer engen Handelsspanne zwischen 60 USD auf der Unter- und gut 70 USD auf der Oberseite. Mit Blick auf die Bollinger Bänder habe die beschriebene Bewegungsarmut zur Konsequenz, dass sich die beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators extrem stark zusammen gezogen hätten. Um es auf den Punkt zu bringen: Der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band sei der kleinste dieser Dekade! In der Vergangenheit sei eine solche Konstellation immer ein guter Nährboden für die Etablierungeines neuen Trends gewesen. An dieser Stelle komme das untere Ende derbisherigen Jahreshandelsspanne ins Spiel: Bei gut 60 USD bestehe ein solider Halt, den es zukünftig zu verteidigen gelte. Ansonsten drohe sich der erwartete Bewegungsimpuls nach Süden zu entfalten. Als Signalgeberfür einen neuen Trendimpuls auf der Oberseite diene dagegen die Kumulationszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 65,21 USD), dem Korrekturtrend seit Februar 2018 (akt. bei 65,98 USD) sowie dem Novemberhoch bei 66,27 USD. In der Summe spreche die aufgestaute Bewegungsdynamik für einen neuen Vola-Impuls. Da die Aktie nach dem Motto: "make or break" verfahren dürfte, sei sie derzeit für Anlegerhochinteressant, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:58,60 Euro -0,34% (21.11.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:59,49 Euro +0,05% (22.11.2019, 08:43)