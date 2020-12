Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

49,76 EUR -1,13% (10.12.2020, 16:55)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

49,695 EUR -1,50% (10.12.2020, 16:37)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,30 USD -0,85% (10.12.2020, 16:42)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft Gilead, die in Zeiten der Corona-Pandemie allen voran mit dem Covid-19-Medikament Remdesivir für Schlagzeilen gesorgt habe, stärke die Produktpipeline. Mit der Übernahme der im niedersächsischen Burgwedel ansässigen MYR GmbH würden die Amerikaner das Hepatitis-Geschäft stärken wollen.Die MYR GmbH habe Hepcludex zur Behandlung des chronischen Hepatitis-D-Virus (HDV) entwickelt und dafür in Europa im Juli 2020 auf Basis von Phase-2-Studiendaten eine bedingte Zulassung erhalten. Einen Antrag auf US-Zulassung strebe MYR in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 an.Gilead lege für die MYR-Pipeline zunächst 1,15 Milliarden Euro auf den Tisch. Darüber hinaus sei eine weitere Meilensteinzahlung von bis zu 300 Millionen Euro möglich. Gilead baue damit die Position als weltweit führendes Unternehmen in der Virologie und bei Lebererkrankungen aus, heiße es.Anleger bleiben an der Seitenlinie, können den Wert jedoch auf die Beobachtungsliste setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: