Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,99 EUR -1,43% (29.05.2020, 08:53)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,62 EUR -0,98% (29.05.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

75,16 USD -3,43% (01.06.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Kaum habe die Gilead Sciences-Aktie wieder etwas Fahrt aufgenommen, sei sie auch schon wieder ausgebremst wordeb. Grund für den Kursrückgang seien schlechter als erwartete Ergebnisse einer großen medizinischen Studie gewesen. Bei Patienten mit eher moderaten Auswirkungen von Covid-19 habe das Gilead Sciences-Medikament Remdesivir nur geringe Vorteile gezeigt.Der US-Konzern habe gesagt, dass in seinen späten klinischen Studien mit Remdesivir bei dieser Patientengruppe bei einer Einnahme des Medikament von fünf Tagen eine um 65% höhere Wahrscheinlichkeit einer klinischen Verbesserung als bei Patienten gebe, die die Standardbehandlung erhaten hätten. Allerdings habe sich bei Patienten, die einer 10-tägigen Behandlung mit dem Arzneimittel unterzogen worden seien, keine statistisch signifikante Verbesserung gezeigt.Mit dem heutigen Kursrückgang sei der Schwung aus der Gilead Sciences-Aktie wieder gewichen. Das Papier bleibe ohnehin sehr spekulativ, habe das Unternehmen doch außerhalb der Corona-Studien mit genügend Problemen zu kämpfen. Anleger könnten dabei bleiben, sich jedoch mit einem Stopp absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: