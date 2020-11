Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

50,50 EUR -1,04% (20.11.2020, 13:59)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

50,33 EUR -1,39% (20.11.2020, 13:44)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,63 USD -0,44% (19.11.2020)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (20.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die Weltgesundheitsorganisation WHO rate einem Bericht zufolge vom Einsatz des einst vielversprechenden Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Erkrankungen ab. Nach eingehender Prüfung sei ein Expertengremium der WHO zu dem Schluss gekommen, dass das Mittel "keinen bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit oder andere wichtige Wirkungen auf Patienten hat, wie den Bedarf künstlicher Beatmung oder die Zeit bis zu einer Besserung." Das habe die Fachzeitschrift "British Medical Journal" in einem am Freitag veröffentlichten Artikel geschrieben. Es sei zudem noch nicht ausgeschlossen, dass das Medikament auch Schaden anrichten könnte. Dazu kämen die Kosten.Remdesivir sei vom US-Pharmakonzern Gilead ursprünglich zur Bekämpfung des Ebola-Virus entwickelt worden. Nach Ausbruch der weltweiten Pandemie habe es eine Zeit lang als Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19 gegolten. Es habe im Juli als erstes Mittel überhaupt in Europa eine Zulassung unter Auflagen zur spezifischen Behandlung von bestimmten Patienten erhalten.Zuletzt hätten Tests aber nahegelegt, dass der Nutzen des Präparats bestenfalls gering sei. Die Erkenntnisse hätten sich aus einer von der WHO koordinierten Studie mit Tausenden Patienten in fast 500 Kliniken in mehr als 30 Ländern ergeben.Remdesivir werde per Infusion verabreicht und hemme ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig sei. Auch US-Präsident Donald Trump habe das Mittel während seiner Corona-Erkrankung neben einigen anderen Mitteln verabreicht bekommen."Der Aktionär" empfiehlt weiterhin, an der Seitenlinie zu verharren, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer versuche sich das Papier zumindest derzeit an einer Bodenbildung. Ein deutlich positives Signal sei aber noch weit entfernt. (Analyse vom 20.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link