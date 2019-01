XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,28 Euro +1,73% (04.01.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

60,20 Euro +0,52% (07.01.2019, 09:09)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,25 +4,60% (04.01.2019, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (07.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead Sciences besitze eine der aussichtsreichsten Pipelines mit potenziellen Wirkstoffen gegen die nicht-alkoholisch bedingte Fettleber-Erkrankung (kurz NASH). Diese wolle der US-Konzern mit der südkoreanischen Yuhan Corporation stärken. Zusammen sei die Entwicklung von Produktkandidaten gegen fortgeschrittene Fibrose durch NASH geplant, Gilead Sciences werde die globalen Lizenzrechte besitzen.Das Marktpotenzial von NASH werde auf 35 bis 40 Mrd. USD geschätzt. Bis dato gebe es kein einziges zugelassenes Medikament gegen die Erkrankung. Kein Wunder, dass der Run auf Wirkstoffkandidaten so groß sei. Gilead Sciences verfüge über verschiedene Produktionskandidaten - Selonsertib sei der größte Hoffnungsträger, der sich aktuell in der Phase 3 der Entwicklung befinde.Mit Yuhan solle die NASH-Pipeline von Gilead Sciences langfristig ausgebaut werden. Kostenpunkt: 15 Mio. USD Vorabzahlung, bis zu 770 Mio. USD an Meilensteinzahlungen sowie Lizenzzahlungen und umsatzabhängige Zahlungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: