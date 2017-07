Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,86 Euro +1,31% (19.07.2017, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 72,38 +0,96% (19.07.2017, 17:36)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(19.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Phil Nadeau von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Phil Nadeau vom Investmenthaus Cowen and Company seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Im Rahmen einer Studie zur Biotechbranche sprechen die Analysten von Cowen and Company davon, dass die Bewertungen im Sektor trotz einer starken ersten Jahreshälfte wegen neuer Produkteinführungen und abnehmenden Sorgen wegen der Medikamentenpreise noch immer vernünftig aussehen würden.Die anstehende Berichtssaison dürfte im Großen und Ganzen solide, wenn auch nicht spektakulär ausfallen.Analyst Phil Nadeau geht davon aus, dass sich die Quartalszahlen von Gilead Sciences Inc. im Rahmen der Erwartungen bewegen werden.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,73 Euro -+1,97% (19.07.2017, 17:07)