XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

54,50 EUR +0,20% (02.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,13 USD +0,05% (02.02.2021, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Deutschland Gilead Sciences-Aktie:

GIS



NASDAQ-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (03.02.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktie könnte zu einer weiteren Erholungswelle ansetzen - ChartanalyseDie Aktie von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 123,37 USD aus dem Juni 2015 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 30. Dezember 2020 auf ein Tief bei 56,56 USD gefallen und habe damit beinahe auf der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung aufgesetzt. Von dort aus habe sich der Wert erholt und habe am 19. Januar den Abwärtstrend seit April 2020 durchbrochen. In den letzten Tagen habe die Aktie konsolidiert, habe dabei aber bisher den Ausbruch aus dem Abwärtstrend verteidigt.Die Aktie von Gilead Sciences könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Erholungswelle ansetzen. Ein erstes Ziel läge bei 72,34 USD. Sollte die Aktie diese Marke durchbrechen, wäre sogar Platz für einen Anstieg an den langfristig entscheidenden Widerstandsbereich um 86,62 USD. Sollte die Aktie allerdings unter 63,59 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einem Abverkauf an das Tief aus dem letzten Jahr bei 56,56 USD kommen. (Analyse vom 03.02.2021)