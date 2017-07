Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,39 Euro +0,68% (03.07.2017, 17:38)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 70,89 +0,16% (03.07.2017, 17:48)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(03.07.2017/ac/a/n)

Boston (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Laut einer Aktienanalyse bringt Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co., in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Analysten von Leerink Swann & Co. weisen nochmals auf ihre Einschätzung hin, dass Gilead Sciences Inc. eine transformatorische Akquisition benötige um dem sich abschwächenden Umsatz- und Wachstumsausblick entgegen wirken zu können.Eine Übernahme von Vertex Pharmaceuticals könnte in dieser Hinsicht eine gute Lösung sein, so der Analyst Geoffrey Porges. Das Portfolio an Wirkstoffen gegen seltene Krankheiten und die robuste Pipeline seien im Hinblick auf alle entscheidenden Aspekte zufriedenstellend. Das Cash-Polster von Gilead Sciences und die Verschuldungsquote würden einen Zukauf in einer solchen Größenordnung zulassen. Als Übernahmepreis käme auf Basis typischer Multiplen ein Niveau von 153 bis 178 USD je Aktie in Frage.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co. bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das Votum "market perform" sowie das Kursziel von 74,00 USD.