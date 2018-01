Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (03.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vorerst an der Seitenlinie zu bleiben.Das Reich der Mitte möchte die Gesundheitsversorgung des eigenen Volkes verbessern und die klinische Entwicklung sowie Zulassung von Medikamenten massiv beschleunigen. Gilead Sciences sei eine der Pharma- und Biotech-Firmen, die von einer raschen Genehmigung der chinesischen Behörden profitieren könnten. PharmCube habe eine Liste mit 16 Medikamenten veröffentlicht, die schnell grünes Licht von der chinesischen Zulassungsbehörde erhalten könnten. Darunter seien auch folgende Produkte von Gilead Sciences: Ledipasvir/Sofosbuvir (Harvoni) und Tenofovir Alafenamide (Vemlidy)."Der Aktionär" rät bei der Gilead Sciences-Aktie vorerst an der Seitenlinie zu bleiben, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2018)