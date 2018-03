Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,10 EUR -1,34% (07.03.2018, 10:28)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

79,32 USD +1,80% (06.03.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (07.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analysten Geoff Meacham und Paul Choi von Barclays:Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) und erhöhen das Kursziel von 90 auf 95 USD.Sie hätten eine Umfrage durchgeführt, um die Aussichten für Gileads wichtige HIV-Franchise Biktarvy einzuschätzen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Insgesamt seien die Ergebnisse für das Unternehmen günstiger als in ihrem vorherigen Modell. Infolgedessen hätten die Analysten ihre mittelfristigen HIV-Schätzungen um 100 bis 400 Mio. USD pro Jahr erhöht. Darüber hinaus bestärke die Umfrage ihre Überzeugung, dass sich die rückläufigen Umsätze von Gilead dem Tiefpunkt nähern würden, was in Kombination mit einer Rückkehr zu bescheidenem Wachstum und anstehenden Pipeline-Anzeigen die bisherige HCV-zentrierte Story auf den Wachstumspfad zurückführen sollte. Angesichts ihres gestiegenen Vertrauens in Gileads HIV-Franchise hätten sie ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert und das Kursziel erhöht.Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Gilead Sciences-Aktie bestätigt und das Kursziel von 90 auf 95 USD angehoben. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,09 EUR -0,50% (07.03.2018, 10:13)