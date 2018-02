Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,33 Euro -0,53% (22.02.2018, 17:46)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 80,54 -0,55% (22.02.2018, 17:58)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(22.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities:Cory Kasimov, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse hinsichtlich den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) seine Empfehlung den Titel überzugewichten.Kite Pharma, Tochter von Gilead Sciences Inc., habe mit Sangamo Therapeutics eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zelltherapie vereinbart. Ziel sei es die Plattform von Sangamo zur Entwicklung neuartiger Krebstherapien zu nutzen.Neben einer moderaten Vorauszahlung von 150 Mio. USD beinhalte der Deal Meilensteinzahlungen bis zu 3 Mrd. USD. Die diesbezüglichen Medienberichte seien etwas irreführend gewesen. Analyst Cory Kasimov weist darauf hin, dass die 3 Mrd. USD das für Sangamo vorteilhafteste Szenario darstellt.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 88,00 USD.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:65,39 Euro -0,30% (22.02.2018, 17:35)