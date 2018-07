Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 93,00 Strong buy Raymond James Steven Seedhouse 29.06.2018 89,00 Buy Maxim Group Jason McCarthy 03.05.2018 72,00 Market-perform Leerink Swann & Co. Geoffrey Porges 03.05.2018 95,00 Buy Jefferies & Co. Michael J. Yee 02.05.2018 79,00 Outperform Robert W. Baird Brian P. Skorney 02.05.2018

Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,33 EUR +0,02% (24.07.2018, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,44 EUR +0,42% (24.07.2018, 11:50)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

77,38 USD +0,01% (23.07.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (24.07.2018/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Gilead Sciences-Aktie (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 72,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Raymond James. Analyst Steven Seedhouse beginnt in der Aktienanalyse vom 29. Juni die Bewertung des Titels mit einem "strong buy"-Votum und einem Kursziel von 93,00 USD. Die Raymond James-Analysten seien der Auffassung, dass sich das Hepatitis C-Geschäft von Gilead Sciences Inc. stabilisiert habe. Die starke Markteinführung von Biktarvy zur HIV-Therapie und das beeindruckende HIV-Prophylaxe-Segment würden die langfristig attraktiven Geschäftsaussichten in diesem Bereich dokumentieren. Steven Seedhouse zeige sich hinsichtlich der CAR-T-Plattform und der filgotinin-Mögklichkeiten positiv gestimmt, ebenso für NASH und MMP9.Analyst Brian P. Skorney von Robert W. Baird bestätigt in seiner Gilead Sciences-Aktienanalyse vom 2. Mai das "outperform"-Rating und kürzt das Kursziel von 87,00 auf 79,00 USD. Investoren hätten angenommen, dass das Jahr 2018 für Gilead Sciences Inc. das Gewinntal bedeute. Eine hinter den Erwartungen zurückgebliebene Q1-Umsatzperformance in den beiden Hauptgeschäftsfeldern habe die Debatte neu befeuert. Zweifel an der Erreichbarkeit der Umsatzplanungen für 2018 (20 bis 21 Mrd. USD) seien laut geworden. Die Analysten von Robert W. Baird würden glauben, dass die Sorgen solange anhalten würden, bis stärkere Quartalsergebnisse abgeliefert würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: