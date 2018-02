Kursziel

Gilead Sciences-Aktie

(USD) Rating

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 103,00 Buy Citigroup Robyn Karnauskas 30.01.2018 95,00 Buy Jefferies & Co Michael J. Yee 29.01.2018 96,00 Outperform Wells Fargo Advisors Jim Birchenough 16.01.2018 86,00 Market-perform BMO Capital Markets M. Ian Somaiya 12.01.2018 83,00 Overweight J.P. Morgan Cory Kasimov 10.01.2018 80,00 Neutral Credit Suisse Alethia Young 20.12.2017 94,00 Buy Maxim Group Jason McCarthy 30.11.2017 - Hold Argus Research David Toung 16.11.2017 83,00 Buy Mizuho Salim Syed 08.11.2017

Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,00 EUR -1,64% (02.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,575 EUR -1,75% (02.02.2018, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

81,73 USD -2,11% (02.02.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (05.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Gilead Sciences-Aktie (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 103,00 oder 80,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 6. Februar die Zahlen des vierten Quartals 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Citigroup. In ihrer Aktienanalyse vom 30. Januar stuft die Analystin Robyn Karnauskas den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 81,00 auf 103,00 USD. Man geht bis Mitte des Jahres von einer Stabilisierung des Hepatitis C-Geschäfts von Gilead Sciences Inc. aus. Robyn Karnauskas erhöht im Bewertungsmodell die Erfolgschancen im Hinblick auf nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) und JAK1-1. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate sei mit Ergebnissen der Phase 3-Studien zu rechnen. Abgesehen davon könnte die Steuerbelastung von Gilead Sciences durch die US-Reform von 28% auf 22% sinken.Credit Suisse-Analystin Alethia Young stuft die Gilead Sciences-Aktie von "outperform" auf "neutral" zurück und reduziert das Kursziel von 82,00 auf 80,00 USD. Die 2018er Markterwartungen im Hinblick auf das Hepatitis C-Geschäft von Gilead Sciences und die Yescarta-Markteinführung seien weiterhin hoch, so die Analysten der Credit Suisse. Die Erwartungshaltung müsse wieder auf vernünftigere Niveaus sinken. Gilead Sciences habe selbst von Gegenwind in 2017 und 2018 gesprochen. bictegravir dürfte in 2018 ein robuster Verkaufsstart gelingen. Bei anderen HIV-Produkten seien die Konsensprognosen vermutlich etwas zu hoch. Alethia Young mahne im Vorfeld der Bekanntgabe der Guidance für 2018 etwas zur Zurückhaltung. Investoren sollten sich zunächst an die Seitenlinie begeben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: