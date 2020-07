Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 90,00 Overweight Piper Sandler Tyler Van Buren 28.07.2020 75,00 Neutral Credit Suisse Evan Seigerman 20.07.2020 95,00 Outperform SVB Leerink Geoffrey Porges 30.06.2020 88,00 Kaufen DZ BANK Elmar Kraus 15.06.2020 88,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 27.05.2020 73,00 Hold SunTrust Robinson Humphrey Robyn Karnauskas 26.05.2020 85,00 Neutral J.P. Morgan Cory Kasimov 13.05.2020 90,00 Outperform Oppenheimer Hartaj Singh 30.04.2020 67,00 Underweight Barclays Carter Gould 30.04.2020 - Market-perform Raymond James Steven Seedhouse 30.04.2020 75,00 Equal-weight Morgan Stanley Matthew Harrison 29.04.2020 87,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Jim Birchenough 29.04.2020 89,00 Buy Jefferies & Co. Michael J. Yee 29.04.2020



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (29.07.2020/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 95,00 oder 67,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von SVB Leerink: Der dort zuständige Analyst Geoffrey Porges hat den Titel am 30. Juni mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel von 95,00 USD bewertet.Evan Seigerman, Analyst der Credit Suisse, hat hingegen die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. mit "neutral" eingestuft. Das Kursziel ist am 20. Juli von 64,00 auf 75,00 USD erhöht worden.Das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Medikament Remdesivir gilt als wirksames Mittel gegen Covid-19, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Gilead Sciences-Aktie. In den USA gelte seit Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den begrenzten Einsatz des Wirkstoffes in Krankenhäusern. Und auch die Die europäische Arzneimittel-Behörde EMA habe grünes Licht für den Wirkstoff Remdesivir im Einsatz gegen das Coronavirus gegeben.Remdesivir werde per Infusion verabreicht und hemme ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig sei. Erste positive Ergebnisse im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") würden zeigen, dass das Medikament den schweren Corona-Verlauf abmildere und die Krankheitsphase um einige Tage verkürze. Das Mittel sei heiß begehrt. Die US-Regierung habe bereits eine Vereinbarung mit Gilead bekannt geschlossen, wonach sie praktisch die gesamte Produktionsmenge des Mittels für die nächsten Monate aufgekauft habe. Auch die EU verhandle.Ärmere Länder könnten sich dies allerdings nicht leisten. Gilead Sciences habe nach eigenen Angaben mit mehreren Generika-Produzenten Lizenzverträge abgeschlossen, damit diese zunächst für 127 hauptsächlich ärmere Länder eine Nachahmerversion von Remdesivir herstellen könnten. Eine Generikaversion des Medikaments Remdesivir für umgerechnet 57 Euro (4.800 Rupien) pro 100-mg-Fläschchen wurde beispielsweise von der indischen Arzneimittelbehörde zugelassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 8. Juli weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick: