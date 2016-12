Weitere Details zu diesem Vorhaben werden ab Januar veröffentlicht.



Nürnberg (www.aktiencheck.de) - GfK unterschreibt Mietvertrag für neuen Hauptsitz - AktiennewsGfK (ISIN: DE0005875306, WKN: 587530, Ticker-Symbol: GFK, Nasdaq OTC-Symbol: GFKAF) hat am Donnerstag den Mietvertrag für den neuen Hauptsitz des Unternehmens abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Vereinbarung wurde mit der APA Kohlenhof GmbH geschlossen, einem Gemeinschaftsunternehmen von Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, Pegasus Capital Partners GmbH und Art-Invest Real Estate. Der noch zu errichtende Gebäudekomplex im innenstadtnahen, Kohlenhof genannten Areal soll ab Ende 2019 der neue und einzige Nürnberger GfK-Standort werden.Die vorgesehene Gebäudefläche beläuft sich auf etwa 38.000 Quadratmeter und erstreckt sich über drei miteinander verbundene Gebäudeteile. Sie sollen entsprechend der aktuellen Planung des international tätigen Architekturbüros KSP Jürgen Engel bis zu fünf Stockwerke haben.Christian Diedrich, als CFO im Vorstand auch für das Immobilienmanagement zuständig, sagte: "Diese Entscheidung unterstreicht die Bedeutung von Nürnberg als Hauptsitz des weltweiten Geschäfts von GfK. Das neue Gebäude wird unseren Mitarbeitern eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen und ein zeitgemäßes und attraktives Arbeitsumfeld bieten. Das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte. Gleichzeitig wird das neue Gebäude flexibler nutzbar und wirtschaftlich tragfähiger sein als die bisherige Lösung mit über die Stadt verteilten Standorten."Das derzeitige GfK-Hauptgebäude am Nordwestring steht im Eigentum von GfK. Im Rahmen der nun geschlossenen Vereinbarung ist vorgesehen, dass das Gebäude am Nordwestring an ein Gemeinschaftsunternehmen von Art-Invest Real Estate und Pegasus Capital Partners GmbH verkauft wird. Es geht mit Umzug in das neue Gebäude an die Käufer über. So wird ein reibungsloser Wechsel an den neuen Standort möglich. Die anderen Nürnberger GfK-Standorte sind angemietet.Der Kohlenhof liegt in der Nähe des Plärrers, südlich der Kohlenhofstraße. Das Gelände ist etwa 11 Hektar groß (das entspricht ungefähr 15 Fußballfeldern). Das Grundstück befindet sich im Besitz der Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, einem deutschlandweit tätigen Immobilienunternehmen. Der innenstadtnahe Standort ist per S-, U- und Tram-Bahnen sowie mit dem Bus an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Durch die Nähe zum Frankenschnellweg besteht außerdem bereits eine sehr gute Anbindung für alle Mitarbeiter, die mit dem Auto zur Arbeit kommen. Der Standort ist für GfK somit ideal, um alle in Nürnberg arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammen zu ziehen.