Bei den Verbrauchern hat sich zuletzt offenbar der Eindruck verstärkt, dass sich die deutsche Konjunktur spürbar abschwächen wird. Das zeigt sich auch an den Wachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr. So soll die deutsche Wirtschaft 2019 um etwa 0,5 Prozent wachsen, für 2020 werden knapp ein Prozent vorhergesagt.



Der nach wie vor schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China auf der einen Seite und USA und EU auf der anderen Seite hängt wie ein Damoklesschwert über der Exportnation Deutschland. Hinzu kommt, dass aktuell das Wachstum weltweit etwas schwächelt. Dies dürfte die Angst vor Jobverlust in den exportorientierten Industrien und bei deren Zulieferern steigen lassen.



Einkommenserwartung sinkt auf niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren



Den konjunkturellen Gegenwind bekommen in diesem Monat auch die Einkommenserwartungen der Verbraucher verstärkt zu spüren. Der Indikator büßt 10,5 Zähler ein und sinkt auf 35,0 Punkten. Ein geringerer Wert wurde mit 30,8 Punkten zuletzt vor mehr als sechs Jahren, im Oktober 2013, gemessen. Die Einkommensstimmung weist zwar nach wie vor ein gutes Niveau auf, allerdings ist die Euphorie inzwischen verflogen.



Dieses gute Niveau ist in erster Linie auf die gute Beschäftigungssituation in Deutschland zurückzuführen. Allerdings hat die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, die lange Jahre herrschte, stark nachgelassen. Meldungen über personelle Anpassungen in einigen Industriebereichen, wie der Automobilindustrie und deren Zulieferern, lässt den Einkommensoptimismus schwinden.



Anschaffungsneigung bleibt trotz Gegenwind robust



Trotz schwächerer Konjunktur- und Einkommensaussichten lassen sich die deutschen Verbraucher ihre Konsumlaune nicht verderben. Die Anschaffungsneigung gewinnt im Dezember 2,2 Zähler hinzu und weist nun 52,2 Punkte auf. Damit liegt sie auf Vorjahresniveau.

Damit trotzt die Konsumlaune dem Gegenwind, der aktuell durch die spürbar gesunkene Einkommenserwartung herrscht. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die die Sparneigung in diesem Monat auf ein neues Allzeit-Tief hat abstürzen lassen, liefert dagegen Rückenwind für die Anschaffungsneigung. Das Sparen als Alternative zum Konsum ist derzeit wenig attraktiv, zumal nun auch Privatanleger befürchten müssen, Strafzinsen für ihre Geldanlagen bei den Banken zahlen zu müssen. (20.12.2019/ac/a/m)





