Der Philadelphia FED Index für die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der Region sei im Dezember deutlich von 10,4 auf 0,3 Punkte gefallen. Wie auch sein Pendant für die Region New York signalisiere der Indikator damit keine signifikante Dynamik in der US-Industrie. Sollte sich dieses Stimmungsbild bestätigen, dürfte der kräftige Anstieg der Produktion im November wohl nur ein Ausreißer gewesen sein. Ohnehin deute vieles darauf hin, dass die Industrie das BIP-Wachstum im Schlussquartal 2019 belaste.



Das vorläufige GfK-Konsumklima für Deutschland im Januar sei anders als erwartet leicht zurückgegangen, habe mit 9,6 Punkten sein relativ hohes Niveau aber noch behaupten können. Die Verbesserung der Anschaffungsneigung spreche für eine anhaltend solide Konsumdynamik in Deutschland, auch wenn sich die befragten Haushalte bzgl. Der Konjunktur- und Einkommenserwartungen etwas skeptischer gezeigt hätten als im Vormonat.



Zum Wochenschluss würden die USA und Großbritannien jeweils ihre finalen BIP-Daten für das 3. Quartal veröffentlichen. In beiden Fällen rechne der Markt mit einer Bestätigung der vorläufig gemeldeten Werte.



Für das von der EU-Kommission erhobene Verbrauchervertrauen in der Eurozone werde für den laufenden Monat mit einem Anstieg von -7,2 auf -7,0 Zähler gerechnet. Auf diesem Niveau wäre der Indikator weiterhin mit einem soliden Wachstum des privaten Verbrauchs vereinbar. (20.12.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach seinem klaren Wahlsieg vor einer Woche könnte Boris Johnson bereits heute sein mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen auf den parlamentarischen Weg bringen, so die Analysten von Postbank Research.Auch wenn die Brexit-Regelungen mehrere Abstimmungshürden nehmen müssten, sei ein Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Januar sehr wahrscheinlich. Ein klarer Zeitplan für den Brexit könnte vor allem in Großbritannien Wachstumskräfte freisetzen, wenn sich dadurch die Unsicherheit reduziere und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ansteige. Darauf würden auch die britischen Währungshüter setzen, die auf ihrer gestrigen Sitzung keine Änderung der Geldpolitik beschlossen hätten. Mit seinem Plan, eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem EU-Austritt per Gesetz auszuschließen, könnte der Premierminister allerdings neue Unsicherheit schaffen. Denn der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU bis Ende 2020 dürfte so gut wie ausgeschlossen sein.