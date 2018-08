Norbert Herzog, GfK Experte im Bereich Haushaltsgeräte kommentiert: "Ein Teil der wohlhabenden Verbraucher möchte seinen Lebensstil nach außen tragen - und greift deshalb zu teureren Premiumprodukten. Während Akku-Handstaubsauger und Staubsaugerroboter markante Beispiele sind, gehen Premium-Haartrockner in die gleiche Richtung. Eine Premium- oder Markenversion eines Standardprodukts zu besitzen, ist für diese Verbraucher von besonderem Wert. Deshalb verzeichnete diese Art von Haartrockner ein Umsatzwachstum von 19 Prozent im ersten Halbjahr 2018."



Trends im Bereich Fitness und Gesundheit eröffnen neue Möglichkeiten



Körperliches Wohlbefinden ist ein zunehmend wichtigeres Thema im Leben der Verbraucher: Fitnesstracker und -apps sind hierfür Beispiele. Für die Küche sind zum Beispiel Standmixer für Früchte und Gemüse sehr gefragt. Angetrieben von den Ländern in den APAC- und LATAM-Regionen, wächst diese Produktgruppe weiter um deutliche zwölf Prozent und erreicht damit einen Umsatz von insgesamt einer Milliarde Euro im ersten Halbjahr 2018.



Gefährlich hohe Luftverschmutzung in einigen der größten Städte der Welt und ein gesteigertes Allergiebewusstsein tragen dazu bei, dass Verbraucher sich mehr Sorgen um die Luftqualität machen. Infolgedessen stieg der Umsatz von Luftreinigungsgeräten im vergangenen Jahr um acht Prozent, was sie zu einem wichtigen Motor für den Markt der Elektrokleingeräte werden ließ. Diese Entwicklung wird von den APAC-Ländern und vor allem China angetrieben. Mehr als die Hälfte der Umsätze von Luftreinigungsgeräten wird in dieser Region verzeichnet.



Vernetzte Elektrokleingeräte weiterhin gefragt



Bei Elektrokleingeräten spielt Vernetzung eine immer größere Rolle. Der Umsatzanteil der vernetzten Geräte stieg deutlich um 75 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2018 an. Dieser Umsatzanstieg ist hauptsächlich auf Staubsaugerroboter (die dreistellig zulegten) und vernetzte Luftreiniger (deren Umsatz um 50 Prozent zulegte) zurückzuführen. Bei Staubsaugerrobotern liegt der Anteil der smarten Versionen mittlerweile bei 60 Prozent.



Der Online-Handel gewinnt im Bereich der Elektrokleingeräte weiter an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2018 wurden mehr als 30 Prozent aller Umsätze online getätigt. Dies ist gegenüber der Vorjahresperiode ein Plus von 19 Prozent.



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels weltweit regelmäßig Point-of-Sales-Daten zu Elektrokleingeräten in den Bereichen Heim-Komfortprodukte, Heißgetränkemaschinen, Küchenhilfen und Körperpflegeprodukte. Für den globalen Markt ohne Nordamerika liegen dieser Auswertung Daten aus 70 Ländern für das erste Halbjahr 2018 zugrunde. (29.08.2018/ac/a/m)





