Wachsender Wohlstand insbesondere in Industrieländern trifft auf eine hohe Bereitschaft, in technische Konsumgüter zu investieren. Daher verzeichnet das Premiumsegment ein zunehmendes Wachstum und ermöglicht den Kauf jüngster Innovationen. Besonders wichtige Wertschöpfungsfaktoren sind Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, die einen durchschnittlichen Verkaufspreis von über 2.500 Euro haben. Sie trugen zu einem starken Umsatzanstieg von mehr als 50 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2018 bei. In Deutschland war bei Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug in der ersten Jahreshälfte 2018 ein weiteres Wachstum um 36 Prozent zu verzeichnen, was bereits ein Viertel des Gesamtumsatzes für Einbaukochfelder ausmacht.



Weitere Funktionen mit Wertsteigerungen sind Temperatursensoren in Kochfeldern, Kühlschränke mit mehreren Türen und Waschmaschinen mit Trocknerfunktionen. Insgesamt nahm der Umsatz im Premiumsegment (über 800 Euro) um elf Prozent zu. Fast jeder fünfte Euro wird derzeit in dieser Preisklasse ausgegeben.



Konnektivität und Online-Handel: Besonders beliebt bei Verbrauchern in APAC



Die Region APAC und insbesondere China verändern sich immer stärker vom reinen Produzenten hin zu einem Innovationszentrum. Die Digitalisierung wird als Priorität betrachtet und Verbraucher nutzen Konnektivität und integrierte digitale Lösungen in ihrem täglichen Leben. Daher sind die Erwartungen in Bezug auf intelligente Geräte groß, und die Akzeptanzraten gehören zu den höchsten weltweit. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 gingen fast 50 Prozent aller verkauften smarten Haushaltsgeräte nach China und die Wachstumsraten belaufen sich weiterhin auf rund 30 Prozent. In der Region APAC entfielen 23 Prozent der Umsätze auf smarte Haushaltsgeräte. Im Vergleich dazu liegt der Anteil in West- oder Osteuropa bei nur zehn Prozent. Trotzdem konnte der deutsche Markt für intelligente Haushaltsgeräte in der ersten Jahreshälfte 2018 ein Wachstum von 50 Prozent verzeichnen.



Die größten Steigerungen beim Online-Handel finden sich ebenfalls in China. Mit einem weiteren massiven Anstieg von fast 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, stellt der Online-Handel jetzt mehr als 37 Prozent des Gesamtumsatzes an Elektrogroßgeräten in China dar.



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen des Handelspanels in mehr als 80 Ländern weltweit regelmäßig Daten zu Elektrogroßgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülern, Kühlgeräten, Gefriergeräten, Herden und Backöfen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben sowie Mikrowellengeräten. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, beziehen sich die in diesem Text genannten Zahlen auf den Beobachtungszeitraum Januar bis Juni 2018. Wachstumsraten in Prozent beziehen sich auf den Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit Elektrogroßgeräten ist der Markt ohne Klimaanlagen gemeint. (29.08.2018/ac/a/m)





GfK erwartet für das Gesamtjahr 2018 einen globalen Umsatz von 178 Milliarden Euro mit Elektrogroßgeräten. Das sind solide 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr, in fixierten Euro-Wechselkursen. Die Haupttrends, die zu diesem Wachstum beitragen, sind Multifunktionsgeräte, Konnektivität, Online-Handel und eine starke Verkaufsdynamik in Schwellenländern. Das sind Ergebnisse von GfK zum globalen Elektrogroßgerätemarkt anlässlich der IFA 2018 in Berlin.Zusätzlich zum globalen Umsatzwachstum im Vorjahr, das bereits bei 2,6 Prozent lag, ist in diesem Jahr mit einem weiteren robusten Wachstum von 2,2 Prozent zu rechnen. In der ersten Jahreshälfte 2018 sind besonders die Markterholung in Russland (+11 Prozent) und in der LATAM-Region (+9 Prozent) erwähnenswert. Die APAC-Region blieb weiter in der Wachstumsspur und trug 66 Prozent des Gesamtwachstums bei. Dafür ist vor allem der riesige chinesische Markt verantwortlich, aber auch Länder wie Vietnam (+21 Prozent) weisen hervorragende Marktchancen auf. In diesem Schwellenland steigen die Verkaufszahlen von Kühlschränken und Waschmaschinen beständig, unterstützt durch eine starke Konjunktur und niedrige Inflation. Nach zehn Jahren Umsatzwachstum auf dem deutschen Markt legt dieser gerade eine Verschnaufpause ein. Er bleibt aber weiterhin der drittgrößte Markt für Elektrogroßgeräte weltweit.Big is beautifulInnovationen fördern das Premium-Marktsegment