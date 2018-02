Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer der ZEIT Verlagsgruppe: "Starke Marken sind das Ergebnis harter Arbeit: Sie erzählen Geschichten, sie bewegen, schaffen Vertrauen und bringen uns Freude. Mit dem Best Brands Award erfährt diese Leistung eine tolle Würdigung."



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Best Brands - das Event, das sich seit 2004 zur Branchenveranstaltung des Jahres entwickelt hat - feierte am 21. Februar zum 15. Mal die besten Marken Deutschlands, die im Zuge einer repräsentativen Studie von GfK identifiziert wurden, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gewinner wurden auch 2018 im Rahmen einer feierlichen Gala im Bayerischen Hof in München ausgezeichnet. Vergeben wurden die Awards in den Kategorien "Beste Unternehmensmarke", "Beste Produktmarke, "Beste Wachstumsmarke" sowie in der diesjährigen Sonderkategorie "Best Millennials' Brand". Seit 2012 wird die "Beste Unternehmensmarke" auch regelmäßig auf internationaler Ebene analysiert, sodass 2018 die "Beste Unternehmensmarke in Europa" ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurd in diesem Jahr zusätzlich die "Beste Produktmarke" der vergangenen 15 Jahre gefeiert.Ikea, Nivea und Lay's wurden dieses Jahr mit den Awards ausgezeichnet. In der Sonderkategorie "Best Millennial's Brand" wurde Nike im Rahmen der feierlichen Gala als Nummer 1 gewürdigt.Altkanzler und Europaexperte Gerhard Schröder eröffnete die Gala im Ballsaal des Bayerischen Hofs mit einer engagierten Keynote zur Marke Europa. Durch das Programm führte auch in diesem Jahr Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Begeistern konnte das Publikum auch der Showact - die Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld sorgte für Stimmung im Ballsaal mit ihrer Musikeinlage.Die PartnerDer über die Jahre gewachsene Erfolg von Best Brands ist das Ergebnis der professionellen Zusammenarbeit aller Partner - das sind GfK, die ProSiebenSat.1 Media SE, die WirtschaftsWoche, der Markenverband, DIE ZEIT, der Audiovermarkter RMS und die Serviceplan Gruppe.Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, sagt: "In einer immer schnellebigeren und digitalen Welt wächst die Bedeutung von Marken. Sie geben dem Konsumenten Sicherheit und bieten Orientierung. Damit gewinnt auch unser Ranking weiter an Relevanz - und das seit 15 Jahren! Aber nicht nur das Ranking, auch die Veranstaltung ist zu einem Leuchtturmevent in unserer Branche geworden. Hier treffen unsere teils langjährigen Gäste nicht nur auf spannende Speaker und erleben einen tollen Showact, sondern können sich im Rahmen der feierlichen Gala mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche austauschen und vernetzen."Michael Müller, Regional General Manager Central Europe bei GfK: "Best Brands zeichnet die Marken aus, die eine langfristige, emotionale Beziehung zu den Konsumenten aufbauen konnten. Die Sonderkategorie Best Millennials' Brands zeigt in diesem Jahr sehr eindrucksvoll, was erfolgreiche Marken zukünftig ausmachen wird. Ihnen gelingt es, die individuellen Interessen der Millennials anzusprechen und gleichzeitig dem Wunsch nach Gemeinschaft gerecht zu werden. Dazu gehört eine smarte Inszenierung in sozialen Medien, die das emotionale Gemeinschaftserlebnis betont und trotzdem innovative Coolness vermittelt."Frank Dopheide, Geschäftsführer Handelsblatt Media Group: "Schumpeters Modell der "schöpferischen Zerstörung" hat jede Branche erfasst. Von A wie Auto bis Z wie Zeitung bleibt kein Stein auf dem anderen. Wohl dem, der eine vertraute Marke als Fundament hat. Ein Wettbewerbsvorteil, der kaum aufzuholen ist. Eindrucksvoll wie es den etablierten Marken gelingt, aktuell und begehrt zu bleiben."Franz-Peter Falke, Präsident Markenverband e.V.: "Seit 15 Jahren zeichnen die Best Brands Awards in jedem Jahr die Crème de la Crème der großen Markenfamilie aus und haben sich dabei von Beginn an als das Markenranking mit höchster Glaubwürdigkeit positioniert. Denn die Wahrnehmung der Markenstärke bei tausenden von befragten Verbrauchern bestimmt das Ergebnis. Und genau dies macht die Auszeichnung bis zum heutigen Tag so einzigartig und attraktiv."