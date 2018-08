In Deutschland betrug der Umsatzanteil der Desktop-PCs mit Hochleistungsprozessoren im ersten Halbjahr 2018, ähnlich wie bei Notebooks, 75 Prozent. Der absolute Umsatz des High-End-Segments schrumpft im ersten Halbjahr jedoch auch im Bereich Desktop-PCs, sowohl bei Gaming-PCs (-6 Prozent) als auch bei Non-Gaming-Geräten (-4 Prozent). Der globale Trend zu größeren Arbeitsspeichern ist in Deutschland bereits weit vorangeschritten. Der Umsatzanteil für Notebooks und Desktop-PCs mit einer RAM-Größe von 8 GB oder mehr lag in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 bei über 80 Prozent.



Hybrid-Festplatten, die ein Festplattenlaufwerk mit SSD-Technologie (Solid State Drive) kombinieren, trugen ebenfalls zur Wachstumsdynamik bei. In den ersten sechs Monaten 2018 entfiel fast ein Drittel des globalen Umsatzes von Desktop-PCs auf Modelle mit einer Hybrid-Festplatte, und 68 Prozent des weltweiten Umsatzes entfielen auf Desktop-PCs mit einer Speicherkapazität von über 1.000 GB.



Auch hinsichtlich der Laufwerks-und Speicherplatz-Spezifikation ist der deutsche Markt technologischer Vorreiter. Die Hälfte der Umsätze von Desktop-PC generieren Geräte mit eingebauter Hybrid-Festplatte. Der Umsatzanteil von Desktop-PCs mit einer Speicherkapazität über 1.000 GB lag in der ersten Hälfte 2018 in Deutschland bei 73 Prozent.



Non-Gaming-Notebooks mit SSD trieben den Trend zu (ultra-)dünnen Modellen weiter voran. Im Zeitraum zwischen Januar und Juni 2018 waren weltweit vier von zehn verkauften Geräten mit einer SSD ausgestattet, während ihr Umsatz die Hälfte des Gesamtumsatzes der Non-Gaming-Notebooks ausmachte.



Die Integration von SSDs ist in Deutschland ebenfalls stärker ausgeprägt als im globalen Durchschnitt. Sechs von zehn der im ersten Halbjahr in Deutschland verkauften Non-Gaming-Notebooks besitzen eine SSD-Festplatte. Damit beträgt ihr Umsatzanteil bezogen auf das Segment der Non-Gaming Notebooks 66 Prozent.



Hoffnungsschimmer Schwellenländer



Nach einer Zeit der Schwankungen und Instabilität leisten die Schwellenländer wieder einen Beitrag zum Wertwachstum des PC-Marktes. Mitteleuropa (+9 Prozent) und die GUS-Staaten (+4 Prozent) haben den Desktop-PC-Trend in eine positive Richtung gelenkt, während die GUS-Staaten (+18 Prozent) zusammen mit den LATAM-Ländern (+14 Prozent) die Wachstumstreiber für Notebooks waren. Auf Länderebene trugen Argentinien und Brasilien zur positiven Entwicklung von Notebooks bei. Gleichzeitig konnten Russland, die Ukraine und Kasachstan in der GUS-Region bei den Notebook-Umsätzen zwischen 19 Prozent und 36 Prozent zulegen, während die Ukraine auch bei Desktop-PCs ein Umsatzwachstum von über 64 Prozent verzeichnete.



Obwohl die APAC-Region insgesamt einen negativen Trend bei PCs aufweist, was mit dem Rückgang in China zusammenhängt, gab es mehrere Länder, die das Gleichgewicht wiederherstellen konnten. Indonesien verzeichnete ein starkes Wachstum bei Notebooks sowie Desktop-Computern. In Thailand, den Philippinen und Indien zeigten Notebooks ein dynamisches Wachstum.



Virtual Reality wird real



Für das Gaming-PC-Segment ist die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Heimnetzwerks entscheidend für das Spielerlebnis. Die Anforderungen an die Leistung des Heimnetzwerks, insbesondere des drahtlosen, erhöht sich auch infolge der VR-Technologie (Virtual Reality). Der Umsatz von VR-Brillen für Computer in Westeuropa und Russland wuchs im ersten Halbjahr 2018 um einen zweistelligen Wert auf über 20 Millionen Euro. Hauptabsatzmärkte waren Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Die PC-Industrie ist aufgrund ihres Einsatzes von VR-fähigen Komponenten und Computern daran interessiert, das VR-Thema weiter voranzutreiben. Die Einführung einer kabellosen stand-alone VR-Brille könnte das Interesse der Verbraucher an VR-Produkten und VR-Erlebnissen weiter steigern.



Deutschland ist bezogen auf den Umsatz der VR-Geräte mit einem Gesamtvolumen von über 6,5 Millionen Euro aktuell der größte Markt in Europa. Das im europäischen Markt sichtbare Umsatzwachstum von VR ist in Deutschland allerdings nicht gegeben. Der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr 2018 um knapp sieben Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode.



Zur Methode



GfK erhebt im Rahmen seines Handelspanels in mehr als 60 Ländern weltweit regelmäßig Point-of-Sales-Daten zu IT-Hard- und -Software sowie Zubehör. Seit 2014 integriert GfK Daten von Distributoren, Einzelhandel und IT-Lösungsanbietern in einer Datenbank. Diese konsistente Datenbasis ermöglicht Verbesserungs- und Effizienzpotenziale innerhalb der Lieferketten zu erkennen sowie wettbewerbsfähige und profitable Distributionsstrategien zu schaffen. (29.08.2018/ac/a/m)







