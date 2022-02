Der Markt werde wahrscheinlich die Anbieter neuer Technologien belohnen, die die Dekarbonisierung vorantreiben würden, und diejenigen, die gut positionierte Geschäftsmodelle umsetzen würden. Auf der anderen Seite dürften diejenigen abgestraft werden, die nicht in der Lage seien, sich umzuorientieren, oder nur eingeschränkten Zugang zu Kapital haben. "Viele Unternehmen und Branchen, die nicht gut positioniert sind, um sich anzupassen, könnten einem zunehmenden Ertragsdruck und Bewertungsabschlägen ausgesetzt sein", meine Geren.



Sektoren, die bislang eher als schläfrig gegolten hätten, hätten plötzlich dynamische Wachstumsprofile und einige traditionell zyklische Branchen könnten jahrzehntelangen Rückenwind haben.



Ein Paradebeispiel sei der Versorgungssektor. Versorgungsunternehmen seien weltweit für mehr als 40 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig würden sie den Schlüssel zur Dekarbonisierung anderer Wirtschaftssegmente durch Elektrifizierung in der Hand halten.



Die emissionsfreie Stromerzeugung sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende. Für Versorger, die sehr wahrscheinlich weiterhin beim Erreichen ihrer Dekarbonierungsziele von der Politik unterstützt würden, beginne somit eine langfristige Wachstumsphase, in der sie von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umstellen würden. "Man könnte daher argumentieren, dass die traditionellen Bewertungsmaßstäbe nicht mehr gelten, und die Versorger eher unter Wachstums-Gesichtspunkten bewertet werden sollten", meine Geren.



"Eine klimafreundliche Regierungspolitik und sich rasch verbessernde Technologien liefern starken Rückenwind für Themen rund um die Energiewende. Hieraus ergeben sich beispiellose Anlagechancen, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite", fasse Geren zusammen. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Herausforderungen, die eine Abkehr von den traditionellen fossilen Energieträgern mit sich bringen, treten immer deutlicher hervor, so Ken Geren, Portfoliomanager bei UBS Asset Management/ O`Connor, dem Multi-Strategie-Hedgefondsmanager der Investmentgesellschaft.Der Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft werde nicht reibungslos erfolgen. "Viele strukturelle Gewinner und Verlierer werden sich herauskristallisieren. Ein stetiger Strom von Chancen für Anleger auf Mehrrendite ist zu erwarten", habe Ken Geren gesagt.In den nächsten Jahrzehnten würden Investitionen in Höhe von vielen Billionen US-Dollar erforderlich sein, um den Energieversorgungsmix von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzustellen und die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen. Diese Herkules-Aufgabe werde viele herkömmliche und neue Lieferketten in Anspruch nehmen, die ebenfalls erhebliche Investitionen benötigen würden.