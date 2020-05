Boston (www.aktiencheck.de) - Die Gewinnsaison des ersten Quartals war katastrophal, die Gewinne gingen um mehr als 20 Prozent zurück, so Marija Veitmane, Senior Strategist Multi-Assets bei State Street Global Markets.



Im Vergleich zu 2008, als die Gewinne ein Quartal lang negativ gewesen seien, sei dies immer noch ein gutes Ergebnis. Auch wenn Pessimisten argumentieren könnten, dass wir noch nicht über den Berg seien, da die Gewinne immer noch zurückgehen könnten, entspreche dies nicht den Prognosen der Analysten. Sie würden erwarten, dass die Gewinne im nächsten Quartal die Talsohle durchschreiten und sich danach erholen würden. Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gewinnerwartungen etwas gedämpft worden seien und die Streuung dieser Prognosen nach wie vor extrem hoch sei. Es werde erwartet, dass die Gewinne in den Bereichen IT, Gesundheitswesen und Werkstoffe in den nächsten 18 Monaten am stärksten wachsen würden, während die Gewinne in den Sektoren Energie und Finanzen unter dem Niveau von 2019 bleiben dürften. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)



