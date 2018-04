Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA hat gestern der Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA) (+1,8%) Zahlen vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Übersee würden heute noch JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Citigroup (ISIN US1729674242, WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) vorbörslich Quartalszahlen vorlegen und damit die Berichtssaison der US-Banken eröffnen.Bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sei gestern der bisherige Markenchef Herbert Diess zum neuen Vorstandschef des Autokonzerns ernannt worden. Daneben wolle der aus zwölf Automarken bestehende Konzern eine Struktur mit den Markengruppen "Volumen", "Premium" und "Super Premium" einführen. (13.04.2018/ac/a/m)