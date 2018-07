Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Wetterrisiken in der nördlichen Hemisphäre zugenommen haben, zeigte Getreide zuletzt keine relative Stärke, so die Analysten der Helaba.



Vielmehr würden der robuste US-Dollar (Real (BRL): ca. -20% bzw. Peso (ARS): ca. -30% seit Febr.) und der Handelskonflikt drücken. Die Exporte aus Brasilien und Argentinien würden der amerikanischen Landwirtschaft wahrscheinlich immer mehr zu schaffen machen, zumal die weltweiten Vorräte insgesamt noch nicht angespannt erschienen, wenngleich bei Mais das Verhältnis von Lagerbeständen und Verbrauch zuletzt nicht mehr so komfortabel gewesen sei. (06.07.2018/ac/a/m)





