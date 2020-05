Finanzexperte Ulrich Müller, Bildquelle: Ulrich Müller Wealth Academy GmbH

Die Macht der Mieten

- Wer sind die (Kurs-)Gewinner dieser Krise und wieso?



Kursgewinner sind diejenigen, die in dieser Situation nicht aus Angst weglaufen, sondern sich der aktuellen Situation stellen und eine Lösung findet. Ich habe am 04.02.2020 meinen offiziellen Börsenbrief gestartet. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt könnte man meinen. Auf der andren Seite habe ich jetzt die Möglichkeit die Macht der Mieten unter Beweis zu stellen. Während die Börsen zwischen 30-40% Verluste eingefahren haben, lag ich gerade mal bei -10-20% und bin jetzt schon wieder auf der Zielgeraden. Ich habe in meinem Musterdepot in den letzten zwei Monaten über 2.600 Dollar an Miete eingenommen, obwohl der komplette Markt eingebrochen ist. Und das mit einem Kapital von gerade einmal 25.000 Euro. Mittlerweile haben wir aus der besonderen Situation heraus weitere 5.000 Euro eingezahlt. Große Unternehmen mit großem Cashflow gehen als Gewinner aus dieser Krise. Sie können sich oben halten, während kleinere Unternehmen schon nach kurzer Zeit in Liquiditätsengpässe kommen können. Der Vorteil von großen Unternehmen, den ich immer betone, ist, dass sie vom Staat fast immer gerettet werden. Niemand kann sich so hohe Arbeitslosenzahlen erlauben, wenn ein Unternehmen wie Amazon, Daimler etc. Bankrott gehen. Die vorherige Hilfe ist zudem in der Regel viel günstiger als die langfristigen Kosten bei einer Insolvenz. Die Gewinner in dieser Krise sind aktuell Unternehmen wie Amazon, da es aktuell einer der Läden ist, in dem man noch Waren kaufen kann, während fast alle anderen geschlossen haben müssen. Auch Lebensmittel und Arzneimittel werden aufgrund der aktuellen Angst und Panik stark nachgefragt.



Mieteinnahmen an der Börse generieren

- Wie kann man einen gesunden Cashflow durch Aktieninvestments generieren?



Mein Lieblingsthema: Mieteinnahmen durch Aktien generieren. Mein System beruht auf der von mir entwickelten Blaupause eines Investors. Neben der sehr wichtigen fundamentalen Analyse und der Charttechnik kommen noch die von mir entwickelten Indikatoren und die Auswahl der richtigen Strategie hinzu. Bei den Indikatoren habe ich mich auf 5 der ca. 300 möglichen Indikatoren spezialisiert und über ca. 15 Jahren immer mehr verfeinert. Seit ca. 10 Jahren nutze ich die Indikatoren in dieser Form, die es mir ermöglichen, mit einer extrem hohen Trefferwahrscheinlichkeit die zukünftige Aktienbewegung zu sehen. Mit extrem hoch sind ca. 80-90% Trefferquote gemeint! Es hört sich unglaublich an, ist aber in Verbindung mit den Strategien, der Charttechnik und der fundamentalen Analyse herleitbar! Bei den Strategien bediene ich mich einer ca. 90-jährigen Erfolgsgeschichte, die z.B. niemanden geringeren als Warren Buffet extrem reich gemacht hat. Diese Strategien werden von Millionen Anlegern in den USA genutzt, womit sich die Anleger von diesen Strategien einfach große statistische Vorteile bei der Anlage verschaffen. Wenn wir das jetzt mit einer fundamentalen Analyse, Charttechnik und meinen Indikatoren verbinden, kommt ein System dabei heraus, welches einen stetig wachsenden Cash-Flow generiert, Risiken minimiert und das ganze bei einem wirklich minimalen Zeitaufwand.



Geschäftsführer Ulrich Müller (re.) mit einer Seminarteilnehmerin, Bildquelle: Ulrich Müller Wealth Academy GmbH



Eine zweite Möglichkeit ist sich starke Dividendenaktien auszusuchen. Bei meinen großen Depots fahre ich zum Beispiel diese Strategie, da es hier darum geht, Geld zu erhalten. Mit der richtigen Strategie erwirtschafte ich bei diesen Blue Chips bis zu 52 Dividenden im Jahr. Ich persönlich verwalte ein zweistelliges Millionenvermögen in 15-30 Minuten am Tag und erziele dabei Renditen von 35-85% pro Jahr! Alle Infos dazu findet man unter www.ulrichmueller.de oder www.tag-der-finanzen.de.



Bewährte Regeln und Prinzipien als Erfolgsfaktor

- Wie gehen Sie als erfahrener Anleger mit den Risiken der Börse um?



Erfahrung ist das einzige, was ich auf meinen Seminaren nicht vermitteln kann. Nach über 25 Jahren an der Börse habe ich selbst viele Fehler gemacht, Krisen durchlebt und viele Erfahrungen sammeln dürfen. Wichtig ist, dass man aus seinen Fehlern lernt und die richtigen Schlüsse zieht. Die Verlockungen an der Börse sind groß und gerade mental wird man in vielen Situationen sehr stark gefordert. Man erfährt und lernt aber auch sehr viel über sich selbst. Wenn man mit klaren Regeln und einem System an der Börse unterwegs ist, hat man die besten Chancen erfolgreich zu sein. Im Grunde ist es aber so, dass man nur Geld verdienen kann, wenn man bereit ist gewisse Risiken einzugehen. Nur mit einem System und klaren Regeln kann ich diese Risiken entsprechend minimieren. Zudem sollte man immer einen Plan B haben, dass ist ebenfalls sehr wichtig. Wenn ich mich an die klaren Regeln meines Systems halte, ist es langfristig fast ausgeschlossen damit Geld zu verlieren, da die Aktien gar nicht so tief fallen können. Aus meiner Sicht überwiegen die Chancen die Risiken daher um ein Vielfaches. (04.05.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Börsenlage ist höchst brisant und wirft viele Fragen auf. Der Finanzexperte Ulrich Müller hat mir die wichtigsten Fragen beantwortet und geht dabei auf ein äußerst spannendes Investmentsystem ein, das er entwickelt hat.Ganz wichtig: Ruhe bewahren. Dann gibt es hier keine pauschale Antwort, sondern nur die richtige Strategie bei der jeweiligen Marktlage. Nehmen wir einmal den Corona-Crash, so haben wir hier die Möglichkeit durch die hohe Volatilität extrem defensiv, teilweise bis zu 50% vom schon stark gefallenen Aktienkurs entfernt, zu investieren und trotzdem sehr gute Mieteinnahmen von 1-2% pro Woche zu generieren. Sobald der Boden gefunden ist, macht es auf jeden Fall sinn weiteres Geld nachzulegen, um den Einstiegspreis der Aktien zu senken, sofern freies Kapital zur Verfügung steht. Den Verkauf vom Aktienportfolio würde ich in den meisten Fällen nicht empfehlen. Oft verkaufen Anleger aus Angst, wenn es kracht und schaffen aus Ohnmacht den Einstieg nicht mehr.Ich habe in meinen Depots schon nachgekauft. Hier ist es wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern dies Schrittwiese zu tun. Durch mein System habe ich Möglichkeiten mit sehr geringem Risiko an der Börse zu handeln. Sollte ich dabei Aktien erhalten, ist mein Einstiegspreis weit unter dem inneren Wert des jeweiligen Unternehmens. Einsteigen sollte aber nur derjenige, der dafür liquide genug ist und freies Cash zur Verfügung hat, das er auf lange Sicht nicht benötigt. Schulden oder sich Geld bei Freunden oder Familie zu leihen, halte ich für eine schlechte Idee, um in den Markt einzusteigen.