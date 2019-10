Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (15.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2018/19 (31.08.) habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose gelegen. Die Umsatzdynamik aus den Vorquartalen (Q1: +6,3% y/y; Q2: +7,2% y/y) habe das Unternehmen in Q3 (+1,4% y/y) nicht aufrecht erhalten können. Ergebnisseitig sei die Entwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In diesem Zusammenhang habe der Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge im Segment Plastics & Devices negativ hervorgestochen. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.11.) habe Gerresheimer (Umsatz: rund 1,40 bis 1,45 Mrd. Euro; bereinigtes EBITDA: rund 290 bis 300 Mio. Euro) bestätigt und strebe dabei das obere Ende der Umsatzzielsetzung an.Der Analyst halte die Guidance für plausibel und erreichbar. Die Mittelfristziele (u.a. währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 4% und 7% y/y; bereinigte EBITDA-Marge 2020: rund 21%; bereinigte EBITDA-Marge 2021 und 2022: rund 23%) seien ebenfalls wiederholt worden. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen (2018/19e: unverändert 5,44 Euro; 2019/20e: unverändert 3,16 Euro) beibehalten.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des Kursniveaus lautet das Votum für die Gerresheimer-Aktie "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 80,00 auf 69,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 15.10.2019)