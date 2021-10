Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produkt­spektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen. (14.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Zahlenwerk für das Q3 2020/21 (31.08.) habe beim Umsatz im Rahmen der Analystenprognosen und des Marktkonsens gelegen. Das bereinigte EBITDA und das bereinigte EPS hätten dagegen unter den Erwartungen gelegen. Die Erlöse hätten in allen Segmenten gesteigert werden können. Die bereinigte EBITDA-Marge sei durch höhere Rohstoffpreise und Energiekosten in den Segmenten Plastics & Devices und Primary Packaging Glass belastet worden.Gerresheimer habe die Guidance 2020/21 umsatzseitig präzisiert und angehoben, aber bei der bereinigten EBITDA-Marge konkretisiert und gesenkt, was vor dem Hintergrund steigender Energie- und Rohstoffpreise nach Erachten des Analysten realistisch sei. Mit zunehmender Immunisierung der Bevölkerung gegen COVID-19 gehe der Analyst nach wie vor von einer weiteren Erholung der Nachfrage im Kosmetikgeschäft aus. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020/21e (u.a. bereinigtes EPS: 4,30 (alt: 4,55) Euro; berichtetes EPS: 3,25 (alt: 3,43) Euro) und 2021/22e (u.a. bereinigtes EPS: 5,00 (alt: 5,10) Euro; berichtetes EPS: 3,82 (alt: 4,10) Euro) reduziert.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, stuft die Gerresheimer-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Das Kursziel werde von 87 Euro auf 85 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.10.2021)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: