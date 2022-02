Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

73,65 EUR -0,27% (21.02.2022, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

73,55 EUR -0,61% (21.02.2022, 13:01)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI) ist der globale Partner für Pharmazie, Biotechnologie, Healthcare und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für pharmazeutische und kosmetische Verpackungslösungen und Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Seine ehrgeizigen Ziele erreicht Gerresheimer durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz und Konzentration auf Qualität und Kundenorientierung. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen stützt sich Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien.



Gerresheimer produziert weltweit kundennah mit rund 10.000 Mitarbeitern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Mit seinen Produkten und Lösungen leistet Gerresheimer einen wesentlichen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. (21.02.2022/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Gerresheimer AG leicht angehoben:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited erhöhen ihr Engagement in den Aktien des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat 18.02.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,52% der Aktien der Gerresheimer AG aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Gerresheimer AG-Aktien:1,68% AKO Capital LLP (12.10.2021)0,75% Kuvari Partners LLP (08.02.2022)0,62% Gladstone Capital Management LLP (12.10.2021)0,58% Lancaster Investment Management LLP (27.09.2019)0,52% Qube Research & Technologies Limited (18.02.2022)0,51% Eleva Capital SAS (23.12.2021)0,50% Fosse Capital Partners LLP (05.10.2021)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: