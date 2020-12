Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (11.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin zu verkaufen.Gerresheimer habe auf dem Kapitalmarkttag (08.12.) die Guidance (währungsbereinigt) für das am 30.11. abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 (u.a. Umsatzwachstum: mittlerer einstelliger Prozentbereich, bereinigte EBITDA-Marge: 21%, Nettoinvestitionen in Höhe von 12% der Umsatzerlöse (Gj. 2018/19: 11,9%)) bestätigt. Der Mittelfristausblick (organisch) bis 2021/22 sei angepasst worden. Gerresheimer erwarte in 2020/21 weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nun eine bereinigte EBITDA-Marge innerhalb der Spanne von 22% bis 23% (zuvor: 23%). Ab 2021/22 gehe Gerresheimer nun von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich) aus. Die bereinigte EBITDA-Marge werde weiterhin bei rund 23% veranschlagt. Des Weiteren werde ab 2020/21 eine Verbesserung des bereinigten EPS um mindestens 10% p.a. angepeilt. Die Nettoinvestitionen sollten sich dagegen für 2020/21 und 2021/22 jeweils auf 12% (zuvor: 8% bis 10%) der Umsatzerlöse belaufen.In Reaktion auf den Kapitalmarkttag habe Gottschalt seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2020/21 (u.a. bereinigtes EPS: 4,62 (alt: 4,87) Euro; berichtetes EPS: 3,50 (alt: 3,75) Euro) reduziert. Die Fortschritte bei den COVID-19-Impfstoffen werte er für das Unternehmen positiv, da Gerresheimer bereits seit Q3 2019/20 Injektionsfläschchen für die zukünftigen COVID-19-Impfkampagnen produziere. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Analyst diesen Faktor bereits eingepreist.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Gerresheimer-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 84 Euro auf 86 Euro erhöht. (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: