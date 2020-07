Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

94,00 EUR +2,17% (14.07.2020, 11:34)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von eToro:Der Verpackungsspezialist Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) aus dem MDAX ist im zweiten Quartal im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen weiter gewachsen, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Gerresheimer stelle im großen Stil Verpackungen für Medizinprodukte her und habe kaum Produktionskürzungen in der Corona-Krise hinnehmen müssen. Das Management bleibe für das Geschäftsjahr zuversichtlich.Im zweiten Quartal sei der Umsatz bei Gerresheimer um fast zwei Prozent gestiegen, in etwa so wie von Analysten erwartet. Beim operativen Gewinn habe das Verpackungsunternehmen dagegen die Erwartungen übertroffen, allerdings habe es einen Einbruch um rund 26 Prozent gegeben, der aber auf Bilanzumstellungen zurückzuführen sei. "Medizinische Produkte sind derzeit gefragt, daher ist Gerresheimer nicht nur gut durch die Corona-Krise gekommen, sondern profitiert auch von ihr", meine Austinat. Das Unternehmen habe bereits die Kapazitäten ausgeweitet, um einen künftigen Corona-Impfstoff abfüllen zu können, ergänze er. Für das laufende Geschäftsjahr sei Gerresheimer vorsichtig optimistisch und erwarte einen moderaten Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Gerresheimer-Aktie habe in diesem Jahr um rund 35 Prozent zulegen können.Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:93,20 EUR +0,32% (14.07.2020, 08:37)