Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

68,00 EUR +1,49% (20.04.2018, 11:51)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (20.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktie: Quartalszahlen verfehlen Erwartungen - AktienanalyseDer Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 einen Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis um sieben Prozent auf 54,9 Mio. Euro hinnehmen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund seien der schwache Dollar und höhere Rohstoffkosten gewesen. Auf der Erlösseite sei der Konzern ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Der währungsbereinigte Konzernumsatz habe bei 299,2 Mio. Euro stagniert. Die Zurückhaltung einiger Pharma-Großkunden in Nordamerika halte an und verbessere sich nur langsam, habe es zur Begründung geheißen. Da habe auch nicht geholfen, dass die Düsseldorfer ihre Jahresziele bestätigt hätten.Anleger suchten das Weite und schickten die Gerresheimer-Aktie um fünf Prozent abwärts, auf den tiefsten Stand seit Anfang März, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2018)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:67,85 EUR +1,19% (20.04.2018, 11:39)