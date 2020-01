Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend erreichten die US-Aktienmärkte am ersten Handelstag im neuen Jahr (wieder einmal) neue Allzeithochs, nicht zuletzt dank weiterer geldpolitischer Lockerung in China, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Ölpreis habe durch den Angriff rund 3%, Gold knapp 1% zugelegt. Auch wenn es nach den jüngsten steilen Kursanstiegen jederzeit zu Gewinnmitnahmen kommen könne, hätten politische Börsen üblicherweise sehr kurze Beine, zumal auch dem US-Präsidenten im Wahlkampf nicht an einem Ölpreisschock gelegen sein könne, den ein Krieg mit dem Iran mit sich brächte.Insofern würden die Analysten der RBI weiterhin auf eine Verbesserung der (Industrie-)Konjunktur im ersten Halbjahr setzen und für H1 optimistisch für die Börsen bleiben. Wichtigster Datenpunkt sei heute dementsprechend der Industrie-ISM aus den USA, der hoffentlich den erwarteten Anstieg ausweisen werde und damit die Lücke zum bereits deutlich optimistischeren Industrie-PMI reduziere. (03.01.2020/ac/a/m)