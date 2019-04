Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

16,60 EUR -0,45% (02.04.2019, 10:47)



Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

16,625 EUR -0,30% (02.04.2019, 17:00)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (02.04.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) und erhöht das Kursziel von 15,50 auf 18,50 Euro.De italienische Konyern habe für 2018 ein ordentliches Zahlenwerk vorgelegt, das seine Gewinnschätzung fast punktgenau getroffen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sämtliche Sparten hätten ergebnistechnisch zulegen können. Positiv sehe Sack weiterhin die im Branchenvergleich recht geringe kombinierte Schaden-/Kostenquote im Segment Schaden/Unfall, während das hohe Italieninvestment im Falle einer Krisenzuspitzung in Italien ein Risiko bleibe. Dennoch erscheine die Generali-Aktie mit KGVs um 10 zu günstig.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Generali-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 18,50 Euro angehoben. (Analyse vom 02.04.2019)