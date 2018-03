Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,57 EUR (19.03.2018)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (20.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Sowohl das operative Ergebnis mit 2,31 (Vj.: 2,30) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 889 (Vj.: 903) Mio. Euro seien in H2 hinter den optimistischen Prognosen des Analysten (2,37 Mrd. Euro bzw. 988 Mio. Euro) zurückgeblieben. Jedoch seien weitere Fortschritte im Rahmen des Maßnahmenpakets bis 2018 erzielt worden. Beispielsweise habe die Solvabilitätsquote im Jahresverlauf deutlich gesteigert werden können, was weitere Dividendenerhöhungen erwarten lasse. In einem schwierigen Marktumfeld habe die operative Eigenkapitalrendite mit 13,4% wieder über dem Mindestziel von 13% gehalten werden können. Die Strategie solle im November ein Update erfahren und dürfte nach dem Verkauf unrentabler Assets in den letzten drei Jahren wieder auf Wachstumsinitiativen setzen. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (EPS 2018e: 1,53 (alt: 1,61) Euro, DPS 2018e: 0,90 (alt: 0,88) Euro; EPS 2019e: 1,62 (alt: 1,63) Euro, DPS 2019e: 0,95 (alt: 0,92) Euro).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Generali-Aktie, weiterhin mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel sei von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben worden. Der sich in der Endphase befindende Turnaround sei auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau zu einem Großteil bereits eingepreist. (Analyse vom 20.03.2017)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:15,71 EUR -0,06% (20.03.2018, 11:08)