Börsenplätze Generali-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:

14,56 EUR +2,25% (05.07.2018, 12:37)



Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

14,28 EUR -0,21% (04.07.2018)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (05.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) unter die Lupe.Es sei ein Milliarden-Deal: Generali verkaufe sein deutsches Portfolio mit Lebensversicherungen an den Investor Viridium. Die Policen der Generali-Töchter AachenMünchener und CosmosDirekt seien nicht betroffen. Das Wertpapier reagiere heute ausgesprochen freundlich.Die Transaktion umfasse vier Millionen Verträge mit garantierten Kapitalanlagen in Höhe von 37 Mrd. Euro. Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden würden laut Generali jedoch unverändert bleiben.Viridium werde knapp 90% an der Generali Leben übernehmen, Generali selbst behalte die restlichen Anteile und sichere sich die Option, sich mit bis zu 10% an Viridium zu beteiligen. Zur Viridium Gruppe würden noch die Heidelberger Lebensversicherung, die Skandia Lebensversicherung in Deutschland und die Entis Lebensversicherung gehören.Lebensversicherer würden seit Jahren mit den anhaltenden Niedrigzinsen kämpfen. Die hohen Renditeversprechen in alten Verträgen mit Garantiezins von bis zu 4,0 Prozent könnten sie am Markt nur noch selten erwirtschaften. Abwickler wie Viridium stünden daher bereit, die Vertragsbestände zu übernehmen und die Verträge der Kunden bis zum Ablauf weiterzuführen. Generali erwarte durch den Verkauf, dem die Finanzaufsicht BaFin noch zustimmen müsse, Gesamteinnahmen von bis zu 1,9 Mrd. Euro.Heute lege Aktie indes gut 2,5% zu. Im Zuge der Zuspitzung der Italien-Krise vor einigen Wochen sei sie massiv unter Druck geraten. Bei 14 Euro scheine der Titel einen Boden gefunden zu haben.Dennoch rät Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", langfristig ausgerichteten Investoren bei der Generali-Aktie an der Seitenlinie zu verharren. Zu nebulös seien die Geschäftsperspektiven des Konzerns. Die Allianz-Aktie sei die bessere Wahl. (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link