Börsenplätze General Motors-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

44,005 EUR -0,20% (12.02.2021, 08:55)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

53,50 USD -2,51% (11.02.2021, 22:10)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Ticker-Symbol: GM) unter die Lupe.Tesla sei der First Mover im Bereich Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Dennoch werde die Konkurrenz immer größer. Newcomer mit innovativen Produkten und Modellen würden mittlerweile den Markt beackern. Nio, Xpeng Motors, die Amazon.com-Tochter Zoox, Canoo und v.a. Lucid Motors hätten zuletzt für Aufsehen gesorgt. Dennoch sollten Anleger einen Auto-Dino auf der Watchlist haben: General Motors.GM-Chefin Mary Barra zeige so manchem deutschen Manager wie es gehe, einen Autokonzern zu entstauben und neu zu erfinden. Das größte Asset von GM sei die coole und hippe Robo-Taxi-Tochter Cruise. Das 2016 von GM übernommene Start-up, in das auch Honda, Lyft und SoftBank viel Geld gesteckt hätten, habe im Januar 2020 sein erstes Auto - den Cruise Origin - ohne Lenkrad, Pedale und Rückspiegel vorgestellt. Vor wenigen Wochen habe Microsoft mit anderen Investoren 2 Mrd. USD in Cruise gepumpt. Alleine die GM-Tochter komme dadurch auf einen Wert von 30 Mrd. USD. Kein Wunder, dass die GM-Aktie zuletzt stark gelaufen sei und am 8.Februar ein neues Allzeithoch bei 56,88 USD markiert habe.Die Zahlen am Mittwoch seien gut gewesen, auch wenn sie jetzt die Analysten nicht vom Hocker gerissen hätten. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 habe GM - zeitweise deutlich geschwächt durch die Corona-Krise - einen Gewinn- und Umsatzrückgang verkraften.GM sei sehr gut positioniert. Die Robo-Taxi-Tochter Cruise sei das Filetstück von GM und Mary Barra habe sicherlich noch den ein oder anderen Trumpf in der Hinterhand. Die General Motors-Aktie habe vom Allzeithoch (8. Februar bei 56,88 USD) rund 4% korrigiert. Rücksetzer seien Kaufchancen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link