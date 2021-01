Börsenplätze General Motors-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Bei GM laufe es rund. Dank des zuletzt guten Newsflows sei der US-Titel seit November um mehr als 40 Prozent geklettert. Und die aktuelle Meldung lasse die General Motors-Aktie sogar auf ein neues Allzeithoch beschleunigen.General Motors habe heute die Details seiner Elektroauto-Offensive erläutert. So wolle der Konzern bis 2025 27 Mrd. US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos investieren und bis dahin insgesamt 30 verschiedene E-Modelle auf den Markt bringen. Zudem baue GM eine eigene Batteriefabrik, in der die sog. Ultium-Batterien produziert werden sollten, die deutlich höhere Reichweiten ermöglichen würden. Ab 2025 wolle das Unternehmen jährlich eine Million E-Autos herstellen.Zudem ziehe der Konzern die Einführung von einigen Modellen vor: Noch Ende dieses Jahres solle etwa die elektrische Version des Riesen-SUV GMC Hummer auf den Markt kommen, gefolgt von dem Crossover Lyriq von der Premiummarke Cadillac im ersten Quartal 2022.Engagierte Anleger bleiben deshalb bequem im Cockpit sitzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link