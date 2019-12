XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (03.12.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co im Hinblick auf die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Nach dem Abschluss des Verkaufs von BioPharma an Danaher ist GE Healthcare nach Ansicht der Analysten von William Blair & Co gut aufgestellt um weiterhin fundamentales Wachstum zu generieren.General Electric Co. setze den Weg des Schuldenabbaus weiter fort und das in beschleunigtem Tempo. Beim Ausgleichen des Gegenwinds für den Free Cash flow in Bezug auf Boeing's 737 MAX habe GE Aviation einen bemerkenswerten Job erledigt.GE sollte das Jahr 2019 mit einem starken Finish abschließen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: