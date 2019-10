Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,68 EUR -1,53% (08.10.2019, 15:32)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,45 USD -1,29% (08.10.2019, 15:33)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (08.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Deane Dray von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Deane Dray von RBC Capital Markets hinsichtlich der Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.General Electric Co. habe eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um das Defizit hinsichtlich der Pensionsverpflichtungen um 5 bis 8 Mrd. USD zu reduzieren.Die Analysten von RBC Capital Markets loben das Vorhaben und sehen darin einen weiteren positiven Schritt in Richtung einer Entschuldung der Bilanz. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA könnte bis Ende 2020 auf weniger als 2,5 sinken, so die Einschätzung des Analysten Deane Dray.In ihrer General Electric-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 13,00 USD.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:7,73 EUR -1,19% (08.10.2019, 15:09)