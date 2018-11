XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,65 EUR +1,99% (27.11.2018, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,66 EUR +0,30% (27.11.2018, 12:38)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,58 USD (26.11.2018)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der US-Titel befinde sich seit Wochen im freien Fall. Die General Electric-Aktie reiße eine Unterstützungsmarke nach der anderen. Ein Rebound sei aktuell nicht in Sicht - im Gegenteil. Gestern sei das Papier des Industriekonzerns erneut unter Druck gekommen. Der Grund: Der schwächelnde Leasing-Markt bei Helikoptern belaste die Industrieikone.Am Montag habe Waypoint Leasing Insolvenz angemeldet. Der weltweit größte unabhängige Leasinggeber für Helikopter besitze rund 160 Hubschrauber im Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Dollar. Waypoint habe zuletzt mit einer geringen Nachfrage in der Offshore-Versorgung zu kämpfen gehabt.Die GE-Aktie scheine nach dem erneuten Rückfall auf den ersten Blick günstig, doch die Risiken würden weiter hoch bleiben. DER AKTIONÄR habe in Ausgabe 42/18 auf fallende Kurse der General Electric-Aktie gesetzt. Der Schein notiere inzwischen über 90 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: