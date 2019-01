XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (03.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Nach dem Horrorjahr 2018 habe General Electric einen starken Auftakt in das neue Jahr hingelegt. Die Aktie habe die Indices klar outperformt und über 6% zugelegt. Zwischenzeitlich habe sogar ein fast zweistelliges Kursplus zu Buche gestanden. Anleger würden ihre Hoffnung auf die angekündigte Umstrukturierung des Konzerns setzen.Es gebe durchaus berechtigte Anzeichen zur Hoffnung. Non-core-Geschäfte würden verkauft, die Liquiditätsprobleme sollten behoben und die kriselnde Kraftwerkssparte wieder in die Spur gebracht werden. "Die Langfriststory zielt auf die Neustrukturierung des Konzerns ab", meine auch Edward Jones-Analyst Jeff Windau zu "Bloomberg". Erste Value-Investoren würden wieder zu GE zurückkehren.Es werde spannend, die Details des Umbaus zu erfahren. "Die Art der Umsetzung der Strategie ist für Investoren nun extrem wichtig", habe auch Windau gesagt. Unter anderem die Zugfusion mit Wabtec, weitere Informationen über die Zukunft der Medizintechnik oder die künftigen Pläne mit Baker Hughes stünden im Fokus.Anleger sollten bei der General Electric-Aktie vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: