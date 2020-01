Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die US-Industrie-Ikone General Electric (GE) habe mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. An der Börse würden positive Überraschungen beim gebeutelten Konglomerat auf besonders fruchtbaren Boden fallen. Die Aktie lege vorbörslich deutlich zu und springe über die 12-Dollar-Marke."Das vierte Quartal hat für GE ein starkes Ende des Jahres markiert. Wir haben unsere Jahresziele erreicht oder übertroffen und sind auf einem guten Weg für 2020", so GE-Chef Larry Culp. 21 Cent je Aktie habe GE im vierten Quartal verdient, erwartet gewesen seien lediglich 17 Cent. Die Umsätze hätten mit 26,24 Milliarden Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 25,72 Milliarden Dollar gelegen.Besonders wichtig: Der Free Cash Flow (FCF) habe im gesamten Jahr 2019 2,3 Milliarden Dollar betragen und damit noch über der eigenen Prognose von null bis zwei Milliarden Dollar. Diese habe GE im vergangenen Jahr bereits zweimal angehoben.GE lasse die Krise mehr und mehr hinter sich. Durch die positive Cash-Flow-Entwicklung würden auch die Sorgen um mögliche Bilanztricksereien mehr und mehr beiseite gewischt. Der Konzern habe nach wie vor hohe Werte zu bieten. Läuft es im operativen Geschäft weiter gut, ist eine deutlich höhere Bewertung drin, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: