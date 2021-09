NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

101,34 USD -0,80% (16.09.2021, 22:10)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (17.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer langen Dürreperiode, in deren Verlauf die General Electric-Aktie im Mai 2020 (43,84 USD) sogar den tiefsten Stand seit Anfang der 1990er-Jahre habe verkraften müssen, befinde sich der Titel derzeit in einem Bodenbildungsprozess. Charttechnisch vollziehe sich dieser in Form eines möglichen Doppelbodens, dessen Nackenlinie durch das Erholungshoch vom Februar vergangenen Jahres bei 106,08 USD definiert werde. Gelinge der nachhaltige Spurt über dieses Level, würden sich die charttechnischen Perspektiven spürbar aufhellen, denn das Anschlusspotenzial einer erfolgreichen, unteren Umkehr lasse sich auf rund 50 USD taxieren. Das markante Tief vom Sommer 2015 bei 148,96 USD würde somit perspektivisch ins Blickfeld rücken. In diesem Zusammenhang lohne ein Blick auf die jüngsten Monatskerzen, denn im August habe das Papier einen sog. "Innenstab" ausgebildet. Auch im September setze sich das Phänomen "inside month" (bisher) fort. Einer "bullishen" Auflösung der doppelten Innenstäbe mit Notierungen über der Marke von 107,35 USD komme deshalb eine wichtige Katalysatorfunktion gleich, denn dann wäre auch der diskutierte Doppelboden vervollständig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:86,00 EUR -0,14% (17.09.2021, 09:18)Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:86,24 EUR -0,39% (16.09.2021, 17:35)