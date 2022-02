XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

87,99 EUR +1,52% (08.02.2022, 15:30)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

99,81 USD -0,09% (08.02.2022, 15:56)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Wenngleich das letzte Geschäftsjahr für General Electric eher durchwachsen zu Ende gegangen sei, dürfe man nicht den Blick für das Gesamtbild verlieren. Die Transformation des Konzerns gehe in großen Schritten voran und in den einzelnen Sparten des Unternehmens sei noch viel Raum zur Verbesserung. Das Segment Aviation profitiere von der sukzessiven Erholung des Luftfahrtsektors und verzeichne ein großes Plus bei den Auftragseingängen. Dem Wiederaufleben des zivilen Flugverkehrs werde auch eine stärkere Belebung des profitablen Servicegeschäfts folgen. Der Bereich der Medizintechnik leide zwar noch unter globalen Lieferkettenproblemen, diese sollten sich aber im Laufe des Jahres legen. Schon nächstes Jahr finde die erste Abspaltung des Konzerns statt, nämlich der Medizintechniksparte. Das sei ein essenzieller Schritt in der für 2023 und 2024 anstehenden Bereinigung der Konzernstruktur, im Zuge derer von einer Auspreisung des Konglomeratsabschlags auszugehen sei.Auf Jahressicht ändern Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Empfehlung für die General Electric-Aktie auf "Kauf", mit einem Kursziel von USD 125. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:87,83 EUR +0,56% (08.02.2022, 15:47)